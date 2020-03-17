17 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
17.03.2020

Sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap

Koronavirüs tedbirleri kapsamında basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine sitem eden bir gazeteciye verdiği cevapla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakan Koca'nın gazeteciye verdiği yanıt takdir topladı. Sosyal medyada özellikle koronavirüsle mücadele sürecinde büyük gayret gösteren Sağlık Bakanı Koca'ya destek mesajları yağdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında basın toplantısı düzenledi. Vatandaşları almaları gerek tedbirler konusunda uyaran Bakan Koca, toplantı sonrasında bir gazeteciye verdiği cevapla sosyal medyada çok sayıda olumlu yorum aldı.

'KUSURA BAKMA KIZIM'
Bakan Koca'ya kendilerine mikrofon dağıtılmadığı için sitemde bulunan gazeteci, sert bir üslupla "Bundan sonra mikrofon dağıtabilirseniz eğer gazetecilere böyle atlamak zorunda kalmayız" ifadelerini kullandı.



Koca ise gülümseyerek 'Kusura bakma kızım' dedi.

Sağlık Bakanı'nın muhabire verdiği cevap sosyal medyada da çok sayıda kişinin dikkatini çekti. İşte sosyal medyadaki o tepkilerden bazıları:









kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
Çavuşoğlu'ndan koronavirüs açıklaması
Çavuşoğlu'ndan "koronavirüs" açıklaması
Canlı yayında bir anda yere yığıldı!
Canlı yayında bir anda yere yığıldı!
Koronavirüs aşısı ilk kez denendi! İşte o görüntüler
Koronavirüs aşısı ilk kez denendi! İşte o görüntüler
Umreden dönenlere otel konforunda gözetim
Umreden dönenlere otel konforunda gözetim
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı
Başkan Erdoğan, Çarşamba günü koronavirüs için toplantı yapacak
Başkan Erdoğan, Çarşamba günü koronavirüs için toplantı yapacak
Koronavirüs testi pozitif çıkan vaka sayısı açıkladı
Koronavirüs testi pozitif çıkan vaka sayısı açıkladı
Koronavirüse karşı yeni kamu spotları hazırlandı
Koronavirüse karşı yeni kamu spotları hazırlandı
Bakan Koca'dan önemli paylaşım
Bakan Koca'dan önemli paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs hakkında önemli açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs hakkında önemli açıklama
İstanbul'da koronavirüs sessizliği! En sakin günlerini yaşıyor
İstanbul'da koronavirüs sessizliği! En sakin günlerini yaşıyor
Daha Fazla Video Göster