15 Mart 2023, Çarşamba
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Sosyal medyada deprem manipülasyonu! Hesapların FETÖ ve PKK’ya ait olduğu belirlendi | İşte oluşturulan hashtagler ve paylaşım sayıları
Deprem sürecinde tweetlerin yüzde 25'inin bot hesaplardan atıldığı ve hesapların birçoğunun FETÖ ve PKK kaynaklı olduğu tespit edildi. TSK'nın deprem bölgesinde sahaya inmediği iddiası ile ilgili atılan tweetlerin yüzde 33’ünün bot hesap olduğu tespit edildi.Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.