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Sosyal konut projesi nedir? Kimler başvurabilir? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası son dakika olarak duyurdu

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Giriş: 01.08.2022 20:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan kritik toplantı sonrası alınan kararları canlı yayında açıkladı. Tahıl krizi konusunda İstanbul'un çözümde kilit rol oynadığının altını çizen Başkan Erdoğan "Tahıl gemisi İstanbul Boğazı'na ulaştığında kontrol edilip yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı. Ekonomiye ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan fiyatların durulma eğilimine geçtiğini ifade ederken, enflasyonda yılbaşından itibaren ciddi düşüşler olacağının altını çizdi. Dİğer yandan milyonların merakla beklediği sosyal konut projesinin detayları da Başkan Erdoğan tarafından paylaşıldı.
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