Soner Çetin CHP’den istifasının perde arkasını A Haber’e anlattı: CHP’de pusu kültürü oluştu

CHP'den istifa eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, istifa sürecini A Haber'e anlattı. Çetin, CHP yönetimi tarafından kendisine pusu kurulduğunu iddia ederek "CHP'de bir pusu kültürü oluşmaya başladı" dedi. Çetin, 31 Mart seçimi sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de devrileceği görüşünde.

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