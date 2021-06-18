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AK Parti Hani ilçe binasına molotoflu saldırı | İlk görüntüler
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs AK Parti Hani ilçe binasının önüne gelerek elindeki molotof kokteyli ateşe vererek ilçe binasına doğru fırlattı.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Şahıs saldırı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçarken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yaşanan saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay sonrası ilçe genelinde operasyon başlatan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı
AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulma saldırıya ilişkin sosyal medya hesabu üzerinden yaptığı açıklamada "Diyarbakır Hani İlçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır." ifadelerini kullandı.
Öte yandan saldırı sonrası geniş çaplı operasyon başlatan güvenlik güçleri 2 şüpehliyi gözaltına aldı.