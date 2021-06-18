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AK Parti Hani ilçe binasına molotoflu saldırı | İlk görüntüler

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Giriş: 18.06.2021 23:17
Güncelleme:18.06.2021 23:27
Son dakika haberi: Diyarbakır’ın Hani ilçesinde AK Parti Hani ilçe binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotoflu saldırı yapıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan saldırya ilişkin AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs AK Parti Hani ilçe binasının önüne gelerek elindeki molotof kokteyli ateşe vererek ilçe binasına doğru fırlattı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şahıs saldırı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçarken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay sonrası ilçe genelinde operasyon başlatan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulma saldırıya ilişkin sosyal medya hesabu üzerinden yaptığı açıklamada "Diyarbakır Hani İlçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan saldırı sonrası geniş çaplı operasyon başlatan güvenlik güçleri 2 şüpehliyi gözaltına aldı.

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