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Son halkası da tamamlandı! Yusufeli Merkez Viyadüğü trafiğe açılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2024 11:08
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli Grubu Baraj Köprüleri’nin son halkası olan Yusufeli Merkez Viyadüğü’nü 11 Haziran Salı günü (yarın) hizmete açacaklarını duyurdu. Yusufeli Viyadüğü ile Artvin-İspir aksının 15,5 kilometre kısalarak Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz arasındaki ulaşım bütünlüğünün sağlanacağını bildiren Bakan Uraloğlu, 685 metre uzunluğundaki ve yaklaşık 150 metre yüksekliğindeki Yusufeli Viyadüğü ile birlikte seyahat süresinin 25 dakika azalacağını söyledi.
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