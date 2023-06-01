01 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika | YSK Başkanı Yener cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı

Son dakika | YSK Başkanı Yener cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.06.2023 11:55
Son dakika haberi...YSK Başkanı Yener cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. YSK Başkanı Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muhalefette koltuk savaşları dönemi
Muhalefette "koltuk savaşları" dönemi
Rekor oy veren ilçeler!
Rekor oy veren ilçeler!
YSK cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı
YSK cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı
3 parti birleşip grup kurar mı?
3 parti birleşip grup kurar mı?
CHP’de fatura MYK’ya mı kesildi?
CHP'de fatura MYK'ya mı kesildi?
Temmuz zammı açıklaması!
Temmuz zammı açıklaması!
Muhalefette kaos! HDP/CHP ve İP’i neler bekliyor?
Muhalefette kaos! HDP/CHP ve İP'i neler bekliyor?
Stoltenberg Türkiye’ye geliyor
Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
NASA açıkladı! UFO’lar var mı?
NASA açıkladı! UFO’lar var mı?
CHP MYK’da büyük revizyon!
CHP MYK’da büyük revizyon!
Siyaseti bırakıp HDP’ye bombaladı
Siyaseti bırakıp HDP’ye bombaladı
Kulislerde hangi isimler konuşuluyor?
Kulislerde hangi isimler konuşuluyor?
Daha Fazla Video Göster