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11.10.2019
Son dakika: YPG’li teröristlerin saldırı anını gazeteciler anlattı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı. A Haber muhabiri Ahmet Çelik saldırının yaşandığı noktadaydı. Teröristlerin hedefi haline gelen gazeteciler saldırı anını A Haber’e anlattı.
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nasıl bir çakıl taşıysa..... atmamışlar...... yerine kurşun atıyorlar... nasılsa ya gidecekler yada yok olacaklar.....
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