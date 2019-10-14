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14.10.2019

Son dakika: YPG'li teröristlerin DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishane görüntülendi |Video

Son dakika haberi... Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, YPG’li teröristlerin içerideki DEAŞ’lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı. İşte o görüntüler.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

Varılan mutabakat kapsamında Türkiye'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu hapishanenin boş olduğu tespit edildi.

Tel Abyad merkezdeki hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti.

YPG'li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansıdı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamasında, "DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG'li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük" ifadelerini kullanmıştı.

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