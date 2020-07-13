Son dakika haberi... Dünya internetten çocuk ticareti olayını konuşuyor. İddialara göre Wayfair özel şifreleme ile çocuk ticareti yapıyor. AB Ülkelerinde ise kaybolan mülteci çocuk sayısı 96 binden fazla iken Almanya’da 10 bin çocuk kayıp. A Haber muhabiri İsmail Erel, canlı yayında Almanya’dan aktardı. Bilişim uzmanı Ali Keskin ise A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulunup ailelere kritik uyarılarda bulundu.

Dünya internetten çocuk ticareti olayını konuşuyor. İddialara göre Wayfair özel şifreleme ile çocuk ticareti yapıyor. AB Ülkelerinde ise kaybolan mülteci çocuk sayısı 96 binden fazla iken Almanya'da 10 bin çocuk kayıp. A Haber muhabiri İsmail Erel, canlı yayında Almanya'dan aktardı. Bilişim uzmanı Ali Keskin ise A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulunup ailelere kritik uyarılarda bulundu.

ALMANYA'DA 10 BİN ÇOCUK KAYIP

Erel, "Avrupa genelinde kayıp mülteci çocuk sayısı yaklaşık 10 bin Almanya'da ise ülkede toplam 10 bine yakın çocuk kayıp. Tüm aramalara rağmen bulunamayan çocukların akıbeti bilinemiyor." ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili en korkutucu iddialar ise cinsel istismar, insan kaçakçılığı ve organ mafyası tehlikesi geliyor.

Bilişim uzmanı Ali Keskin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu ;

ŞİFRELİ BİR ŞEKİLDE BÖYLE BİR SATIŞ YAPILABİLİR Mİ?

Yapılabilir. Tabi sadece ABD'de örnekleri yok. Başka ülkelerde ve birçok e-ticaret kuruluşunda bu şekilde örnekler var. Özellikle Türkiye'de bazı e-ticaret sitelerinde de bu şekilde uçuk fiyatlarda oyuncakların satıldığını çocuk kıyafetlerinin satıldığını gördük. Maalesef burada kıyafetler ve eşyalar satılmıyor bununla birlikte isimlendirilerek, mesela bir halı ölçüsünden bahsedelim, boy büyüklüğü verirken çocuğun boyunu veriyor ağırlığını verirken çocuğun kilosunu vermiş oluyor gibi çok iğrenç şifre detayları ortaya çıkıyor. Dünya genelinde birçok kaybolan çocukların ne tür tuzaklara düştüğünü bize çok açık bir şekilde gösteriyor. Sosyal medyayı bilinçli kullanmalıyız.

TWİTTER TT LİSTESİNE ALMADI!

ABD'de yoğun bir kampanya yapılmasına rağmen Twitter'ın algoritmayı bahane ederek hiçbir şekilde gündeme getirmedi ve "Trend Topic" listesine almadı. Muhtemelen birilerinden telefon almışlardır bu gündemin daha fazla ön plana çıkmaması için ABD'deki bazı siyasetçilerin itibarına zarar verebilecekleri için bu şekilde çalışma yaptıklarını düşünüyorum.