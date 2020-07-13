ABD’li “Wayfair” firmasına yönelik kan donduran iddia! Çocuk ticareti skandalı

ABD’de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İnternetten satış yapan mobilya firması “Wayfair” fahiş fiyatla satışa sunduğu ürünler aslında çocuk ticareti için kullanıldığı iddia edildi. Kan donduran iddia sosyal medyanın gündemine oturdu.

Amerikan mobilya devi Wayfair internette çocuk ticareti mi yapıyor? Sosyal medya kan donduran suçlamayla sarsıldı. İddia ABD'nin gündemine otururken sitede yer alan bazı akılalmaz detaylar firmayı büyük zan altında bıraktı. Her şey bir sosyal medya kullanıcısının sıradan mobilya ürünlerine verilen fahiş fiyatları fark etmesiyle başladı. Aynı özelliklere sahip ürünlerin bir kısmının ortalama fiyatın yüz katı fiyatlara satılması sosyal medyada şüphe uyandırdı.

PAHALI ÜRÜNLERDE KAYIP ÇOCUKLARIN İSMİ GİZLİ

Ürünlerin isim kısmında yakın zamanda ABD'de kayıp olarak bildirilen ismi gizli olduğu ortaya çıktı. Firmadan konuya ilişkin şüpheleri daha da artıran bir açıklama yapıldı. Söz konusu ilanları acilen kaldıran Wayfair fiyatlama sisteminde bir hata olduğunu savundu. ABD yetkililerinden konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Wayfair sitesinde yer alan ürünün değeri 12 bin dolar ve üründe 17 yaşında kaybolan Samiyah Mumin'in adı yazıyor. Milyonlarca kişi bunun tesadüf olamayacağı iddia ediyor. Aynı şekilde Yaritza Storage Cabine adıyla sunulan ürünün değeri 13 bin dolar! Ürünün diğer sitelerdeki değeri 300 doları aşmıyor, gariplik burada başlıyor.