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Son dakika: Vatikan duyurdu: Eski Papa Benedict hayatını kaybetti

A Haber
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Giriş: 31.12.2022 13:37
Son dakika haberine göre Vatikan, doğum adı Joseph Ratzinger olan 95 yaşındaki Eski Papa 16. Benedict'in öldüğünü açıkladı. Benedict, 600 yıl sonra istifa edenilk Papa olmuştu. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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