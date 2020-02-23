Son dakika | Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den flaş deprem açıklaması | Video

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez A Haber'e yaptığı açıklamalarda "An itibarıyla köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır." dedi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "An itibarıyla köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır." dedi.

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Van'da 9 kişinin hayatını kaybetmesine, 37 kişinin ise yaralanmasına yol açtı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen depremin en çok hasara yol açtığı Özpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.



VAN VALİSİ: AN İTİBARIYLA ENKAZ ALTINDA KİMSE YOK

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD ile birlikte Özpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Vali Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin Van'da ciddi anlamda hissedildiğini ifade ederek, "Deprem ilimizde can kaybına neden oldu. Bizde AFAD, jandarma ve çevre şehircilik müdürlerimizle ile birlikte köylerimizi gezdikten sonra en çok kayıpların olduğu Özpınar Mahallemize indik. An itibariyle enkaz altında kimse bulunmamaktadır.