Son dakika: Ümraniye’de cam fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var |Video

İstanbul Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde bir cam fabrikasında kazan bölümünde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Valilik patlamayla ilgili son dakika bilgisi paylaşıldı.

Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde saat 16.30 sıralarında bir cam fabrikasının kazan bölümünde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay yerine polis, 112 acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polislerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

VALİLİK'TEN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği tarafından, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde bir cam fabrikasında yaşanan kazan patlamasına ilişkin açıklama yapıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Valiliğimiz Güvenlik Acil Durum Merkezi'ne (GAMER) yapılan bir ihbarda, Ümraniye ilçesi Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir cam fabrikasında, bugün saat 16.00 sıralarında kazan patlaması meydana geldiği bildirilmiştir. Olay yerine hemen güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, patlama sonrasında işyerinde oluşan yangın söndürülmüştür. Alınan ilk bilgilere göre; olayda (1) kişi hayatını kaybetmiş, yaralı olarak kurtarılan (7) kişi çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olaya ilişkin tahkikat sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. İHA