Son dakika: Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin startını Bakan Soylu verdi |Video

Son dakika haberi... Gaziantep’te düzenlenmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen dünyanın en geniş kapsamlı tematik film festivali ‘Uluslararası Göç Film Festivali’ başladı. Festival, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Festivalin ilk toplantısını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkı sağladığı, 50'den fazla yerli-yabancı yüzlerce önemli konuğu ağırlayacak Uluslararası Göç Filmleri Festival; sinema aracılığıyla göçlerin tarih boyu toplumlara katkılarını gündeme getirmeyi amaçlıyor.

Festivalin tanıtım toplantısını ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'online' olarak gerçekleştirdi. Basın üyelerinin evlerinden bağlandığı toplantıda Süleyman Soylu gelen sorulara da yanıt verdi.



Uluslararası festivalin basın lansmanında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Farklı anlatsak bile hepimiz aynı hikayenin çocuklarıyız. Kurtuluşun yolculuğunun ortak hikayesi, Nuh'un Yolculuğu'nun hikayesi. Hz Adem'in göç edip geldiği şu yeryüzünde ölümsüzlüğü arayan Gılgamışın Nuh Tufanı'ndan sağ kurtulan unla piştimde, Gaziantep Karkamış'ta buluşmasıyım. Biz de bugün başka bir göç hikayesiyle aynı topraklarda buluşuyoruz. Yaşadığımız yerler farklı, inançlarımız farklı ama hepimiz aynı hikayenin, aynı göç hikayesinin çocuklarıyız. Hayatımızın her alanında göçten izler var.'' dedi.