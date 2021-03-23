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Son dakika: Türkiye'ye özgü mutant var mı? A Haber canlı yayınında açıkladı

A Haber
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Giriş: 23.03.2021 10:36
Güncelleme:23.03.2021 10:37
Son dakika haberi... Koronavirüs 'risk haritası'nda kırmızı il sayısının 25'ten 39'a çıkması endişelendiriyor. 18 Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alper Şener, "Türkiye'de de henüz adı koyulmamış bir Türkiye mutantı, karadeniz veya İstanbul mutantı olabilir" dedi. Şener, "Bu mutantın tanımlanmasıyla birlikte, Türkiye'de bir buçuk ayda hızla tırmanan rakamların sebebini de değişime bağlayabiliriz" ifadelerini kullandı. Peki Türkiye'ye özgü mutant var mı? Şener A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Türkiye'ye özgü mutant var mı? Tam kapanma söz konusu olabilir mi? 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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Şener, "Adı konmamış mutantlar aramızda dolaşıyor olabilir. Karadeniz mutantının olma ihtimali çok yüksek." ifadelerini kullandı.

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