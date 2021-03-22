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Son dakika: Mutasyonlar salgının sonunun geldiğinin habercisi mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

Son dakika haberi... Risk haritasında bir haftada 14 il kızardı. Çok yüksek riskli il sayısı bir haftada 25'ten 39'a çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de vakalar hızla artıyor. Üçüncü dalga başladı mı? Normalleşmeyi abarttık mı? Mutant virüs hızla yayılıyor mu? Salgınla mücadelede nereye gidiyoruz? Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Meltem Özen A Haber canlı yayınında yanıtladı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Son dakika: Mutasyonlar salgının sonunun geldiğinin habercisi mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

Risk haritasında bir haftada 14 il daha çok yüksek riskli oldu. Peki üçüncü dalga başladı mı? Normalleşmeyi abarttık mı? Mutant virüs hızla yayılıyor mu? Salgınla mücadelede nereye gidiyoruz? Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Meltem Özen A Haber canlı yayınında yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"ÜÇÜNCÜ DALGA GELİYOR"

Aslında tüm dünyada bu şekilde seyrediyor. Tüm dünyada şu anda vakalar hızla artıyor. Bir üçüncü dalga geliyor. Pandemi seyirlerinde de böyle vakalarda zaman zaman artış ve inişler olacaktır. Dolayısıyla panik havası yaratmaya çok gerek yok. Sadece önlem almaya gerek var.

SALGININ SONUNUN HABERCİSİ Mİ?

Virüste böyle sık mutasyonlar olması da bazen de salgının sonunun geleceğinin de habercisi olabilir. Vaka sayısı çok arttı harita kırmızıya boyanmaya başladı ama hastanelere henüz yansımadı. Ağır seyreden vaka sayıları artışa paralel artmıyor. Bu da bize gösteriyor ki daha az vaka ağır seyrediyor olabilir.

"BİZİM KURTULUŞUMUZ OLUR"

O zaman bu virüs acaba daha hafif seyretme yönünde bir gelişme mi gösteriyor. Bu da bu durumda bize bir umut olabilecek gelişmedir. Eğer virüs hafif seyretmeye başlarsa işte o zaman bizim kurtuluşumuz olur. Soğuk algınlığı gibi herkese bulaşır ama hafif seyreder.

Salgının sonunun habercisi mi? SALGININ SONUNUN HABERCİSİ Mİ?

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