Son dakika: Mutasyonlar salgının sonunun geldiğinin habercisi mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

"BİZİM KURTULUŞUMUZ OLUR"

O zaman bu virüs acaba daha hafif seyretme yönünde bir gelişme mi gösteriyor. Bu da bu durumda bize bir umut olabilecek gelişmedir. Eğer virüs hafif seyretmeye başlarsa işte o zaman bizim kurtuluşumuz olur. Soğuk algınlığı gibi herkese bulaşır ama hafif seyreder.