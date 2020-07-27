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Son dakika: Türkiye'nin soluğu enselerinde! Teröre darbe üstüne darbe

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Giriş: 27.07.2020 13:13
Güncelleme:27.07.2020 14:34
Son dakika haberi... Tarihi operasyonlarla terör örgütleri hareket edemez hale geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2014'ten bugüne kadar Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 935 operasyon düzenledi. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Tarihi operasyonlarla terör örgütleri hareket edemez hale geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2014'ten bugüne kadar Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 935 operasyon düzenledi. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2014-2020 döneminde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar hakkında bilgi verildi.

Gözaltına alınan 27 bin 309 kişiden 10 bin 21'inin tutuklandığı operasyonlarda 2 bin 820 kişi ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

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