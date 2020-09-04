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Son dakika: Türkiye'nin 4 Eylül günlük koronavirüs verileri açıklandı! Ağır hasta sayısı yükseliyor

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Giriş: 04.09.2020 19:45
Güncelleme:04.09.2020 19:47
Son dakika haberi... Türkiye'nin 4 Eylül Cuma gününe ait günlük koronavirüs verileri açıklanadı. 117 binden fazla günlük test sayısı ile bir günde yapılan en yüksek test sayısına ulaşılırken ağır hasta sayısı ve ölü sayılarındaki yükselişte sürdü. Bakan Koca vatandaşkarı tedbiler konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son 24 saatte yapılan 117 bin 113 testten 1612'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 53 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 564 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 249 bin 108'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs tablosunun paylaşılacağı 'covid19.saglik.gov.tr' adresine yer verdi. Günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 117 bin 113 test yapıldı, 1612 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 53 kişi hayatını kaybederken, 1021 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 7 milyon 583 bin 200, toplam hasta sayısı 276 bin 555, toplam vefat sayısı 6 bin 564, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5 ağır hasta sayısı 1076, toplam iyileşen hasta sayısı 249 bin 108 oldu.

'BİRLİK OLALIM'
Bakan Koca verilere ilişkin, "Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde güç birliği dönemidir. Birlik olalım." değerlendirmesinde bulundu.

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