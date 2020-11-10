Son dakika: Türkiye'nin 10 Kasım koronavirüs verileri açıklandı | Ağır hasta sayısı 3 bini aştı

Sağlık Bakanlığı 10 Kasım Salı gününe ait Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika gelişmesine göre; Bugün 146 bin 198 Covid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Covid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi.

Günlük corona virüs tablosunu sosyal medya üzerinden paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.