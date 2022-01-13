Son dakika: Türkiye'den Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'ya sert tepki

Son dakika haberleri.... Türkiye, Yunan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'ya Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı inşaa planının tanıtım töreninde yaptığı açıklama nedeniyle tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun, Atina'nın Elliniko-Agrirupoli semtinde inşa edilmesi planlanan “Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı”nın, inşa planını tanıtım töreni sırasında yaptığı açılış konuşmasında, yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır." denildi.

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