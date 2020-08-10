10 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Türkiye'den yeni Navtex ilanı

Son dakika: Türkiye'den yeni Navtex ilanı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.08.2020 09:08
Son dakika haberi... Türkiye, Akdeniz'de Oruç Reis gemisi için 23 Ağustos'a kadar Navtex ilan edildi. Buna göre Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için 23 Ağustos'a kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.

Buna göre Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis gemisi için Navtex ilan edildi

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

NAVTEX EDİR?

İngilizce "Navigational text messages" ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor.

Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor. Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

Türkiye'den yeni Navtex ilanı
Türkiye'den yeni Navtex ilanı
MSB'den flaş açıklama: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den flaş açıklama: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Eski İBB Genel Sekreteri Şişli'nin iftirası yargıdan döndü
Eski İBB Genel Sekreteri Şişli'nin iftirası yargıdan döndü
Bakan Koca 9 Ağustos verilerini paylaştı: 25 ilimizde...
Bakan Koca 9 Ağustos verilerini paylaştı: 25 ilimizde...
Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan açıkladı: 2 aşı adayımız...
Başkan Erdoğan açıkladı: 2 aşı adayımız...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'nde
Başkan Erdoğan TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'nde
Yunanistan Akdeniz’de bir aktör değil
Yunanistan Akdeniz’de bir aktör değil
Türkiye ekonomisi neden hedefte?
Türkiye ekonomisi neden hedefte?
Bakan Koca o görüntüleri paylaştı!
Bakan Koca o görüntüleri paylaştı!
Bakan Akar sınır hattında...
Bakan Akar sınır hattında...
Daha Fazla Video Göster