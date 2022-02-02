02 Şubat 2022, Çarşamba
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Son dakika: Türkiye'den Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne Osman Kavala tepkisi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala davası ile ilgili kararına tepki geldi. Bakanlık açıklamasında, "Bu ön yargılı kararın Avrupa İnsan Hakları sisteminin itibarını zedelediği aşikardır. Konsey, devam eden bağımsız yargı sürecine saygı ilkesini ihlal etmiştir." denildi. Detayları A Haber muhabiri Murt Sekban aktardı.