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Son dakika: Türkiye'den Afrika'ya yardım eli |Video

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Giriş: 26.05.2020 09:47
Güncelleme:26.05.2020 09:55
Son dakika haberi... Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Afrika ülkesi Çad'a yardım malzemelerini taşıyan uçak, Ankara'dan hareket etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan tıbbi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi kargo uçağına yüklendi.

Tıbbi malzemeler arasında bir de ambulans yer aldı.

Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.

Çad Sağlık Bakanlığı, ülkedeki koronavirüs kaynaklı ilk ölümlerin 29 Nisan'da gerçekleştiğini açıklamıştı.

Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.

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