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Son dakika | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? | Sağlık Bakanlığı 15 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu

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Giriş: 15.02.2021 20:49
Güncelleme:15.02.2021 20:51
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? | Sağlık Bakanlığı 15 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
Son dakika | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? | Sağlık Bakanlığı 15 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
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