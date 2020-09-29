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Son dakika: Türkiye ile Yunanistan arasında teknik toplantının altıncısı bugün!

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Giriş: 29.09.2020 11:08
Güncelleme:29.09.2020 11:29
Son dakika haberi... Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısının bugün 14.00'te başlaması planlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında detayları anlattı.

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısının bugün TSİ 14.00'te başlaması planlanıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.

Söz konusu toplantılardan altıncısının bugün NATO Karargahı'nda TSİ 14.00'te başlamasının planlandığı öğrenildi.

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