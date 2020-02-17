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17.02.2020
Türk ve Rus heyetler Moskova'da Suriye için buluştu
Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki durumu ele almak üzere Türk ve Rus heyetler Moskova'da bir araya geldi. Rusya'nın başkentindeki görüşemede Türk ve Rus heyetlerinde diplomatların yanı sıra askeri yetkililer ve istihbarat yetkilileri de bulunuyor..
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