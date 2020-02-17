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17.02.2020

Türk ve Rus heyetler Moskova'da Suriye için buluştu

Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki durumu ele almak üzere Türk ve Rus heyetler Moskova'da bir araya geldi. Rusya'nın başkentindeki görüşemede Türk ve Rus heyetlerinde diplomatların yanı sıra askeri yetkililer ve istihbarat yetkilileri de bulunuyor..

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