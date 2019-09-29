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29.09.2019
Son dakika: Türk savaş uçakları Suriye sınırında İHA vurdu! İşte ilk görüntüler |Video
Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması... Yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden, milliyeti ve tipi tespit edilemeyen insansız hava aracının (İHA) iki F-16 tarafından vuruldu" denildi. Olay anına ilişkin ilk görüntüler ise resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.
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