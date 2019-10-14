Son dakika: Türk jetleri Münbiç semalarında |Video

Son dakika haber... Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, karadan Münbiç'e doğru ilerlerken Türk jetleri de Münbiç semalarında uçtu. Sıcak bölgeden ilk görüntüler.

Son dakika haberi... Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlatığı 'Barış Pınarı' harekatı 6. gününde başarıyla devam ediyor. Tel Abyad ve Resulayn merkezinde kontrol sağlanırken TSK veS MO birlikleri şimdi de yeni hedefi olan Münbiç'e karadan doğru ilerliyor.

Öte yandan kara birliklerine Türk jetleri de Münbiç semalarından destek veriyor. İşte sıcak bölgeden ilk görüntüler...