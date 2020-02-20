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20.02.2020
Son dakika: TSK, rejim hedeflerini böyle vurdu
Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin İdlib kentinin Serakib ilçesinde bulunan rejim hedeflerini vurmaya devam ediyor. O anlar kameralara böyle yansıdı...
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde bulunan rejim hedeflerini vurdu. TSK, Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.
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