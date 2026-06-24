AK Parti'nin istişare kampı Sapanca'da yapılacak! Ala: Ülkemizin meselelerini masaya yatırıyoruz

AK Parti, 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı için Sakarya Sapanca'da bir araya gelmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan dev zirvede, Türkiye'nin ve dünyanın meseleleri kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak. Kamp öncesi A Haber'e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, yürütülen politikaların gözden geçirileceğini ve sahadan gelen taleplerin en ince ayrıntısına kadar değerlendirileceğini vurguladı.