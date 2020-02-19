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Türkiye'den kritik İdlib açıklaması! ''Türkiye tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak''

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
TÜRKİYE'DEN KRİTİK İDLİB AÇIKLAMASI!

'nin Daimi Temsilcisi 'ndan açıklaması geldi. Sinirlioğlu, "Türkiye (İdlib'de) tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir" ifadelerini kullandı.

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