Türkiye'den kritik İdlib açıklaması! ''Türkiye tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak''
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'ndan İdlib açıklaması geldi. Sinirlioğlu, "Türkiye (İdlib'de) tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir" ifadelerini kullandı.Detaylar geliyor...
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