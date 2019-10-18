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18.10.2019

Son dakika: Trump'tan Erdoğan'ın "Terörizmi yenelim" mesajına yanıt geldi |Video

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'ın "Terörizmi yenelim" mesajına yanıt geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

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