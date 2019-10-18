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18.10.2019
Son dakika: Trump'tan Erdoğan'ın "Terörizmi yenelim" mesajına yanıt geldi |Video
Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'ın "Terörizmi yenelim" mesajına yanıt geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.
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