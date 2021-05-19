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Son dakika: Thodex vurgununda üçüncü gözaltı! Firari Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer yakalandı

A Haber
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Giriş: 19.05.2021 12:05
Güncelleme:19.05.2021 12:16
Son dakika haberi... Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, firari konumda bulunan şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, Aydın'da gözaltına alındı. Zuhal Özer, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a getirilecek. Şirketin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap da, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Öte yandan soruşturmada tek firari şirketin CEO’su Faruk Fatih Özer kaldı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
Thodex vurgununda son firari de yakalandı THODEX VURGUNUNDA SON FİRARİ DE YAKALANDI
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