Son dakika | Teröre geçit yok! MSB'den operasyon açıklaması: 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi... MSB: Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hâle getirildi.

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