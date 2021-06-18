SON DAKİKA | Terör örgütü PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz yakalandı

Erzurum Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasına göre; terör örgütü PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz, MİT ve Jandarma'nın Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı. İslam Biliz'in İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı bildirildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasına göre; terör örgütü PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz, MİT ve Jandarma'nın Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı.

İslam Biliz'in İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı bildirildi.

İSLAM BİLİZ KİMDİR?

Şiyar Erzurum kod adlı teröristin 2015 yılında PKK-KCK'ya katıldığı ve Irak kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırı-sabotaj eğitimi aldığı tespit edildi.

İslam Biliz Erzurum Karayazı kırsalının yanı sıra İran da da faaliyet gösteriyordu.