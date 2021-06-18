18 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları SON DAKİKA | Terör örgütü PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz yakalandı

SON DAKİKA | Terör örgütü PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz yakalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2021 17:47
Erzurum Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasına göre; terör örgütü PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz, MİT ve Jandarma'nın Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı. İslam Biliz'in İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı bildirildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasına göre; terör örgütü PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz, MİT ve Jandarma'nın Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı.

İslam Biliz'in İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı bildirildi.

İSLAM BİLİZ KİMDİR?

Şiyar Erzurum kod adlı teröristin 2015 yılında PKK-KCK'ya katıldığı ve Irak kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırı-sabotaj eğitimi aldığı tespit edildi.

İslam Biliz Erzurum Karayazı kırsalının yanı sıra İran da da faaliyet gösteriyordu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

PKK'nın kritik ismi yakalandı
PKK'nın kritik ismi yakalandı
Karamollaoğlu'ndan bomba itiraf
Karamollaoğlu'ndan bomba itiraf
Bakan Koca 'geri sayım başladı' diyerek duyurdu
Bakan Koca 'geri sayım başladı' diyerek duyurdu
Güzel haberi Bakan Koca duyurdu
Güzel haberi Bakan Koca duyurdu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
O ismin hapis cezası onandı!
O ismin hapis cezası onandı!
Yunanistan'ın verdiği cezaya sert tepki
Yunanistan'ın verdiği cezaya sert tepki
CHP’de belediye başkanları kampı!
CHP’de belediye başkanları kampı!
Muharrem İnce’ye afiş şoku!
Muharrem İnce’ye afiş şoku!
DEAŞ'ın finans kaynağına darbe!
DEAŞ'ın finans kaynağına darbe!
İslam dini neden hedef alındı?
İslam dini neden hedef alındı?
HDP il binasına silahlı saldırıyla kimler, neyi hedefledi? Planlı provokasyon mu?
HDP il binasına silahlı saldırıyla kimler, neyi hedefledi? Planlı provokasyon mu?
Daha Fazla Video Göster