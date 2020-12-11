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Son dakika: TBMM'de HDP provokasyonu! Mağdur dedikleri kişi bombacı çıktı

A Haber
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Giriş: 11.12.2020 13:24
Güncelleme:11.12.2020 13:38
Son dakika haberi... HDP Meclis'te yeni bir skandala imza attı. Bütçe görüşmeleri sırasında konuşan HDP'li vekil, mağdur olduğunu öne sürdüğü engelli bir kişinin fotoğrafını meclis kürsüsünden gösterdi. O kişinin bomba yaparken elinin koptuğu ortaya çıktı. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

HDP Meclis'te yeni bir skandala imza attı. Bütçe görüşmeleri sırasında konuşan HDP'li vekil, mağdur olduğunu öne sürdüğü engelli bir kişinin fotoğrafını meclis kürsüsünden gösterdi. O kişinin bomba yaparken elinin koptuğu ortaya çıktı. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

PKK TARİHİN EN AĞIR YENİLGİLERİNİ ALIYOR

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya:

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde PKK tarihin en ağır yenilgilerini alıyor. Sırtını PKK'ya dayayan, sivil siyaset yaptığını iddia eden ama PKK'nın ve terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan kişiler sıkıştıkça TBMM'de bu propagandalara devam ediyor.

BUNA KATLANMAK ÇOK ZOR

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan:

Bu yeni değil aslında. HDP adına kürsüye çıkan her konuşmacı aşağı yukarı aynı şekilde başlıyor. Buna katlanmak hakikatten çok zor. Buna bir müdahale etmek lazım. Gündem ne olursa olsun bütün tutukluların adını sayarak ona selam göndererek onları gündeme getiriyorlar.

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