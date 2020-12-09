Emrah Alemdağ'ın kaybolduğu gün komşularının "Sizin hayvanlar burada ama oğlan yok" diyerek haber verdiğini, yaptıkları aramaların sonuçsuz kaldığını anlatan anne Alemdağ, "Çocuğumu istiyorum, başka hiçbir şey değil. Köydeki evimi arazimi her şeyimi sattım buraya geldim. Oğlumu istiyorum. Oğlum geri gelsin, benim sesimi duysun, bana cevap versin. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Sadece cevap versin 'Ben sağım, yaşıyorum' desin. Ben bunu istiyorum. Devlet benim yanımda. Her şey benim yanımda. Hiç korkmasın." dedi.