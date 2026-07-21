Uzmanlardan uyarı: Mahremiyet eğitimi bebeklikte başlıyor

Çocukların beden sınırlarını tanıması, kendini güvende hissetmesi ve gerektiğinde "hayır" diyebilmesi için mahremiyet eğitimi büyük önem taşıyor. Uzmanlar, mahremiyet eğitiminin bebeklik döneminden itibaren yaşa uygun şekilde verilmesi gerektiğini belirtirken, anne ve babaların bu süreçteki rolünün belirleyici olduğuna dikkat çekiyor. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Zorlu ile Uzman Vaiz Ersoy Koyuncu, mahremiyet eğitiminin psikolojik, ahlaki ve dini boyutlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.