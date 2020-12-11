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Son dakika | HDP'li vekil Nuran İmir'den FETÖ taktiği! Teröristin cebinden telefonunu böyle aldı

Son dakika haberi... , yanında bulunan terör örgütü üyesinin polisler tarafından gözaltına alındığı sırada skandal bir harekete imza attı. İmir, “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “silahlı terör örgütü propagandası yapma” suçlarından kaydı bulunan Ercan Oğuz’un gözaltına alındığı sırada polisleri engelleyerek, arka cebindeki telefonu el çabukluğuyla alarak delilleri yok etmeye çalıştı.

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Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Son dakika | HDP'li vekil Nuran İmir'den FETÖ taktiği! Teröristin cebinden telefonunu böyle aldı

HDP milletvekillerinin teröristleri ve yandaşlarını koruma sevdası bitmiyor. Teröristler için düzenlenen cenaze ve taziye organizasyonlarında ön sıralarda yer alan HDP'li milletvekilleri, terör örgütü üyelerini de korumak için elinden geleni yapıyor. Geçtiğimiz aylarda HDP Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklanan örgüt üyesi polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.

Benzer bir olayda Şırnak'ta yaşandı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütü propagandası yapma suçlarından kayıt bulunan Ercan Oğuz'un yakalanmasına yönelik talimat verdi.

Bunun üzerine Cizre ilçesi Hamidiye Kışlası civarında HDP Şırnak milletvekili Nuran İmir'in de arasında bulunduğu grup içerisinde görülmesi üzerine şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

MİLLETVEKİLİ POLİSLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
Milletvekili, polis ekiplerinin işlem yaptığı sırada ekipleri engellemeye yönelik sözlü müdahalelerde bulundu. Bu sırada örgüt üyesine aşırı şekilde yaklaşarak arka cebindeki cep telefonunu el çabukluğuyla alarak kendi cebine koydu.

Kamera kayıtlarını inceleyen Şırnak Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınma esnasında HDP Milletvekili Nuran İmir'in şüpheli Ercan Oğuz'un cep telefonunu aldığını tespit etti.

Milletvekilinin şüphelinin cep telefonundan temini mümkün olabilecek delilleri yok edebileceği üzerine sözkonusu telefonunun incelenebilmesi için aynı soruşturma kapsamında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildi.

Bunun üzerine Ercan Oğuz, Cizre-Şırnak Karayolu Polis Kontrol noktasında yapılan denetimlerde yakalandı. Şahsın yakalandığı araçta üzerinde milletvekili Nuran İmir tarafından alınan cep telefonu da bulundu.

MİLLETVEKİLİ HAKKINDA HAZIRLANAN DOSYA MECLİSE GÖNDERİLDİ
Şüpheli Ercan Oğuz'un üzerinden içerisinde suç delilleri oldugu değerlendirilen cep telefonunun ele geçirilmesini engellemek ve suç delillerini karartmak amacıyla eylemde bulunan HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir hakkında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan soruşturma evrakları 02 Aralık tarihinde "yetkisizlik" kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosuna gönderildi.

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