Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli canlı yayında açıkladı! Manavgat'taki yangında can kaybı var mı?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yangının kontrol altına alınamadığını ifade eden Bakan Pakdemirli, yangında can kaybı yaşanmadığını, yangının çıkış sebebine ilişkin kolluk kuvvetleri soruşturmalarının sürdüğünü, henüz netlik kazanan bir durumun olmadığını belirtti.

SON DAKİKA HABERİ: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:

CAN KAYBI YOK! YANGIN KONRTOL ALTINA ALINAMADI

Manavgat yangını kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor. (Yangının etkili olduğu alan) Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını görüyoruz. Vatandaşlar genelde akrabalarına dağılmış durumdalar. Yani bir yerde kümelenmiş, Kızılay'ın AFAD'ın yardımını bekleyen bir vatandaş yok. (Manavgat'taki yangın) Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik kazanan bir durum yok. Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor.