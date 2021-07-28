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Manavgat'taki orman yangılarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Manavgat'taki orman yangılarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: Antalya'da bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangılarıyla ilgili yeni açıklama geldi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yapılan açıklamada: "Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delilerin araştırılmasına devam edilmektedir" denildi.

SON DAKİKA HABERİ: Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşın yaralanması üzerine olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

"Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delilerin araştırılmasına devam edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.

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