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Son dakika: Tahir Güven cinayetinde flaş gelişme! PKK'ya operasyon: 29 kişi gözaltında

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Giriş: 11.12.2021 13:28
Son dakika haberine göre; AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven’e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. PKK/ KCK terör örgütünün şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması DGH’ye yönelik, operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 26 şahıs gözaltına alındı. Öte yandan çok sayıda örgüt propagandası içeren döküman ve dijital materyal ele geçirildi.
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