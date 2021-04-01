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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları Son dakika: Süveyş Kanalı’nda suçlu kim? Milyarlarca dolarlık zararı kim ödeyecek? Uzman isim A Haber'de anlattı Son dakika: Süveyş Kanalı’nda suçlu kim? Milyarlarca dolarlık zararı kim ödeyecek? Uzman isim A Haber'de anlattı Giriş: 01.04.2021 12:17 Güncelleme:01.04.2021 12:54 Son dakika haberi... Süveyş Kanalı'nda yaşanan krizden dolayı oluşan zarardan kim sorumlu? Deniz ticaret hukuku bu konuda ne diyor? Günlük 10 milyar dolar zararı kim karşılayacak? Krizden dolayı oluşan zarardan kim sorumlu? Milyarlarca dolarlık zararı kim ödeyecek? Mısır mı? Sigorta şirketleri mi? Kaza yapan geminin şirketi mi? Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Kuran, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. DİĞER