SİGORTA ŞİRKETLERİ SİGORTALARLAR AMA...

Uluslararası su yollarında seyir halinde olan gemilerin hem kendileri hem gemiler hem de taşıdıkları yük genellikle sigorta şirketleri tarafından sigortalanmıştır. Yani merkezi İngiltere ve Almanya'da olan dev sigorta şirketleri uluslararası su yollarında seyir halinde olan gemileri sigortalarlar. Tabii bu sigorta bedeli de gemi sahipleri tarafından ödenir. Ama önemli husus şu Süveyş Kanalı'nın özel bir durumu var o da Süveyş Kanalı politikasında Süveyş Kanalı idaresi politikasında kanalda meydana gelen herhangi bir kaza veya arıza nedeniyle Mısır Süveyş Kanalı'nın sorumlu tutulamayacağı mevzuatını getirmiş. Bu bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.