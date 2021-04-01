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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Süveyş Kanalı’nda suçlu kim? Milyarlarca dolarlık zararı kim ödeyecek? Uzman isim A Haber'de anlattı Son dakika: Süveyş Kanalı’nda suçlu kim? Milyarlarca dolarlık zararı kim ödeyecek? Uzman isim A Haber'de anlattı Son dakika haberi... Süveyş Kanalı'nda yaşanan krizden dolayı oluşan zarardan kim sorumlu? Deniz ticaret hukuku bu konuda ne diyor? Günlük 10 milyar dolar zararı kim karşılayacak? Krizden dolayı oluşan zarardan kim sorumlu? Milyarlarca dolarlık zararı kim ödeyecek? Mısır mı? Sigorta şirketleri mi? Kaza yapan geminin şirketi mi? Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Kuran, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Giriş Tarihi: 01.04.2021 12:52 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 13:19
400 metre uzunluğundaki yük gemisi 24 Mart'ta kanal yolunda yakalandığı kum fırtınası sonrası rotadan çıkıp, kıyıya çarparak kanalda sıkışıp kalmıştı. Gemilerin geçişi engellenmişti.
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Karaya oturan devasa geminin krize neden olduğu Süveyş Kanalı'nda ticari gemilerin geçişi başladı. Süveyş kanalı idaresi, kaza nedeniyle bekleyen 422 gemiden 113'ünün kanaldan sorunsuz şekilde geçiş yaptığını açıkladı.
Peki milyarlarca dolarlık zararı kim ödeyecek? Süveyş Kanalı'nda yaşanan krizden dolayı oluşan zarardan kim sorumlu? Deniz ticaret hukuku bu konuda ne diyor? Günlük 10 milyar dolar zararı kim karşılayacak? Mısır mı? Sigorta şirketleri mi? Kaza yapan geminin şirketi mi? Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Kuran, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
KÜRESEL TİCARETİN YÜZDE 12'Sİ
Süveyş Kanalı'nın önemi küresel ticaretin yüzde 12'sine ev sahipliği yapması, dünyanın en önemli su yollarından biri olması nedeniyle özellikle dev konteyner gemisinin sebep verdiği kaza nedeniyle deniz trafiğinde 6-7 güne varan büyük bir sorun yaşandı.
Oradaki bekleyen gemilerin bekleyen yük gemilerinin zararının kimden tazmin edileceği hususu önemli bir hukuki bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. SİGORTA ŞİRKETLERİ SİGORTALARLAR AMA...
Uluslararası su yollarında seyir halinde olan gemilerin hem kendileri hem gemiler hem de taşıdıkları yük genellikle sigorta şirketleri tarafından sigortalanmıştır.
Yani merkezi İngiltere ve Almanya'da olan dev sigorta şirketleri uluslararası su yollarında seyir halinde olan gemileri sigortalarlar. Tabii bu sigorta bedeli de gemi sahipleri tarafından ödenir. Ama önemli husus şu Süveyş Kanalı'nın özel bir durumu var o da Süveyş Kanalı politikasında Süveyş Kanalı idaresi politikasında kanalda meydana gelen herhangi bir kaza veya arıza nedeniyle Mısır Süveyş Kanalı'nın sorumlu tutulamayacağı mevzuatını getirmiş. Bu bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.