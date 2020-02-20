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20.02.2020

Suriye Milli Ordusu, İdlib'de "Neyrab" köyüne girdi, ilk görüntüler geldi

Son dakika... Suriye Milli Ordusu, İdlib'in doğusundaki Neyrab köyüne girdi. Esad rejimi ve SMO arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken SMO, köyün çevresinde Esad rejimi tarafından saldırılarda kullanılan stratejik yerleri ele geçirdi.

Suriye'de İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünde Suriye Milli Ordusu (SMO), sabah saatlerinde askeri hareket başlattı. SMO köyde önemli noktalara ilerlemeye başladı. SMO ile Esad rejiminin askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

STRATEJİK YERLER ELE GEÇİRDİ

Çatışma sırasında SMO düzenlediği saldırılarda Esad rejimine ait 2 zırhlı ve bir askeri aracı vurdu. SMO, köyün çevresinde Esad rejimi tarafından saldırılarda kullanılan stratejik yerlere girdi.

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