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Son deprem sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama

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Giriş: 19.06.2021 15:50
Güncelleme:19.06.2021 15:51
İstanbul'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Derpem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun" ifadeleri kullandı.

SON DAKİKA: Merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesindeki deprem, saat 15.07'de yerin 7.06 kilometre altında gerçekleşti.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya deprem sonrası yaptığı açıklamada, "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

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