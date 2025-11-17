17 Kasım 2025, Pazartesi
Dünya dur derken Almanya devam dedi! Berlin'den İsrail'in soykırımına "kolaylık"
Almanya, Gazze'de binlerce sivil bombardıman altında hayatta kalmaya çalışırken tartışmalı bir karara imza atarak İsrail'e yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı. Savaşın küllerinin hâlâ sıcak olduğu, uluslararası toplumun 'insani felaket' uyarılarını artırdığı bir dönemde gelen bu adım, Berlin'in politikalarının ahlaki meşruiyetini bir kez daha sorgulatıyor.
Giriş Tarihi: 17.11.2025 14:23