Dünya dur derken Almanya devam dedi! Berlin'den İsrail'in soykırımına "kolaylık"

Divanın kararında "soykırımın ve diğer savaş suçlarının işlendiği bir bölgeye silah sevkiyatı yapan devletlerin, işlenen suçlardan sorumlu tutulabilme ihtimalinin" olduğu vurgulanmıştı.



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, Ekim 2023'te başlayan saldırılarında can kaybı yaklaşık 69 bin 179 olarak kayıtlara geçmişti.