Gıda zehirlenmesi mi, ilaçlama ihmali mi? Fahiş fiyat-küçük porsiyon-kalitesiz gıda
Tüm Türkiye’nin konuştuğu Böcek ailesi soruşturmasında süreç devam ederken, ailenin gıdadan mı yoksa ilaçlamadan mı zehirlendiği araştırılıyor. Kahreden olayın detaylarında taksicinin açıklamaları dikkat çekerken konuyu A Haber’de de dikkat çeken analiz geldi. Gazeteci Mete Sohtaoğlu, sokak yemeklerinde ve genel gıda ticaretinde fahiş fiyatlara küçük porsiyonlar verildiği gibi servis edilen gıdaların da kalitesizliğine dikkat çekti.