Gıda zehirlenmesi mi, ilaçlama ihmali mi? Fahiş fiyat-küçük porsiyon-kalitesiz gıda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2025 01:27
Tüm Türkiye’nin konuştuğu Böcek ailesi soruşturmasında süreç devam ederken, ailenin gıdadan mı yoksa ilaçlamadan mı zehirlendiği araştırılıyor. Kahreden olayın detaylarında taksicinin açıklamaları dikkat çekerken konuyu A Haber’de de dikkat çeken analiz geldi. Gazeteci Mete Sohtaoğlu, sokak yemeklerinde ve genel gıda ticaretinde fahiş fiyatlara küçük porsiyonlar verildiği gibi servis edilen gıdaların da kalitesizliğine dikkat çekti.
