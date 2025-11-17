17 Kasım 2025, Pazartesi

Haberler Gündem Videoları PKK'nın Zap'tan çekilmesi ne anlama geliyor? Coşkun Başbuğ A Haber’de anlattı
Giriş: 17.11.2025 16:19
Güncelleme:17.11.2025 16:23
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adımlar atılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'den çekilen terör örgütü PKK, Kuzey Irak'taki önde gelen kamplarından olan Zap bölgesini terk etti. Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
