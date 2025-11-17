PKK’nın Zap’tan çekilmesi ne anlama geliyor? Coşkun Başbuğ A Haber’de anlattı

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adımlar atılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'den çekilen terör örgütü PKK, Kuzey Irak'taki önde gelen kamplarından olan Zap bölgesini terk etti. Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

